《Ａ股焦點》雙傑電氣跌停，遭國家電網暫停中標資格，預計四年減收超12億元

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雙傑電氣(深:300444)13日晚間公告稱，2026年3月1日，公司獲悉，其控股子公司無錫市電力變壓器有限公司（簡稱「無錫變壓器」）因違規行為於2025年12月18日被國家電網江蘇省電力有限公司全品類暫停中標三年。國家電網總部決定自2026年3月1日起對無錫變壓器全部採購品類做出擴大處理決定，並在國家電網系統內執行，處理結束日期為2029年2月28日。



與此同時，近日雙傑電氣自主查詢得知，由於雙傑電氣部分品類產品抽檢質量不合格，於2026年5月1日被國家電網山東公司全部品類暫停中標一年。國家電網總部決定自2026年6月1日起對雙傑電氣全部採購品類做出擴大處理決定，並在國家電網系統內執行，處理結束日期為2027年5月31日。



公告顯示，雙傑電氣和無錫變壓器預計因無法承接新的國家電網業務，在2026-2029年整體預計可能減少營業收入金額分別為2.17億元（人民幣．下同）、4.3億元、3.88億元及1.89億元，總計12.24億元。



受消息拖累，雙傑電氣今日開盤即跌停，報8.56元。



雙傑電氣表示，本次事項不會對公司核心業務布局、持續經營能力及整體生產經營造成重大不利影響。隨著近年國家電網中標競爭加劇，產品報價波動較大，對應業務利潤空間持續收窄，公司已積極調整業務布局，將經營發展重心向海外市場傾斜，逐步降低對部分重要客戶的業務依賴。另外，本次雙傑電氣的質量事件是公司對技術標準理解出現偏差所致。目前公司已啟動申訴程序，以期降低本次事故的影響。

《經濟通通訊社14日專訊》