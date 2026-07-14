《中國要聞》民政部等14部門：攻堅腦機接口、康養機器人等前沿技術，持續擴大應用規模

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民政部等14部門昨聯合公布《康復輔助器具產業擴能提質三年行動方案（2026-2028年）》，提出到2028年，逐步形成主體壯大、載體支撐、品牌提升、市場活躍、創新引領的產業發展新格局。



《方案》提出「應用示範引領、產業優化升級、創新能力提升、政策效能提升、市場環境優化、人才隊伍賦能」六大行動。在應用端，推進「康復輔具+」多場景融合，打造「中心+站點」城鄉服務網絡，推廣共享租賃等；在產業端，聚焦京津冀、長三角、粵港澳等集聚區培育龍頭企業與專精特新企業，推進智能製造與綠色工廠建設；在創新端，以醫工結合為導向，攻堅腦機接口、康養機器人、仿生假肢等前沿技術，搭建國家級科研創新平台，打通成果轉化通道。



*全國規模以上康復輔具企業力爭突破500家*



《方案》並明確，要持續擴大應用規模，在養老助殘等重點領域，加快康復輔具產品和服務大規模落地，推進智能化產品應用。持續優化產業布局，做強做優做大腦機接口、康養機器人、假肢矯形器、助聽器等6至8個重點子行業，突破50項產業關鍵技術（產品），依託現有平台建成一批國家與省部級重點實驗室、創新中心、產業技術工程化中心，研發不少於80項健康、老齡、養老等領域重點產品。大幅提升有效供給能力，全國規模以上康復輔具企業力爭突破500家，培育一批專精特新「小巨人」企業、製造業單項冠軍企業；支持符合條件的企業上市融資。



*支持符合條件治療性康復輔具納入醫保*



此外，支持符合條件的治療性康復輔具納入醫保，研究探索將長期護理相關智能化服務和支持性輔助器具納入長期護理保險支付範圍。引導鼓勵商業保險公司將康復輔具配置納入商業健康保險賠付範圍。行業管理方面，加快推進電動輪椅車等強制性標準、穿戴式外骨骼等推薦性標準制修訂工作。人才培養方面，支持符合條件的康復輔具企事業單位設立博士後科研工作站，支持普通高校、職業學校開設康復工程、康復輔具技術相關專業。

《經濟通通訊社14日專訊》