《Ａ股焦點》東風股份微升，據報擬藉低關稅配額進加拿大銷售電動車

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據《彭博》報道，東風汽車成為最新一家準備借助電動車低關稅配額進入加拿大市場的中國車企，這源於加拿大總理卡尼今年早些時候與中國達成的協議。



東風股份(滬:600006)現升0.39%，報5.15元人民幣。



報道指，東風汽車將於本周在蒙特利爾的活動上展示部分電動車車型；這家中國國有汽車製造商正在通過監管機構對其汽車進行認證，以便向加拿大客戶銷售。



North World Industry總監Julie Mazorra Fernández表示，「我們在為此努力，或許明年我們將準備好推出首批兩款車型」。該公司將成為東風汽車在加拿大的分銷商。



2024年，卡尼的前任杜魯多在原有6.1%關稅基礎上，對中國製造電動車加徵100%的關稅，此舉實際上禁止了中國電動車進入加拿大市場。隨後，卡尼於今年1月宣布與中國國家主席習近平達成協議，加拿大取消對最多4.9萬輛中國電動車加徵100%附加關稅，初步期限為一年；中國則取消了對部分加拿大農產品徵收的關稅。報道認為，未來幾年，加拿大勢將逐步增加按低關稅稅率進口的中國汽車數量。



迄今為止，特斯拉是唯一一家大規模使用配額協議的企業，從上海工廠向加拿大運送了數千輛汽車。不過，卡尼表示，希望加拿大的道路上出現更多不同品牌的電動車。比亞迪(01211)(深:002594)和奇瑞汽車(09973)等中國車企也表示，希望很快開始利用這一配額。

《經濟通通訊社14日專訊》