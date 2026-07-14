勝宏科技(02476)澄清流言嚴重失實，此前傳因品質問題遭英偉達拒合作

勝宏科技(02476)(深:300476)公布，關注到網絡平台上流傳關於該集團產品、市場份額及項目進展等負面傳聞，內容嚴重失實，帶來較大負面影響。有關不實傳聞通過網絡平台、微信群等渠道傳播，對集團聲譽及正常經營秩序造成不良影響，嚴重誤導投資者。針對不實言論的傳播行為，集團保留通過法律途徑追究相關責任的權利。



此前內媒引述傳聞，指勝宏科技面臨重大品質風險，英偉達已收到多份檢測報告，評估後大概率不再與勝宏科技繼續合作。傳聞更指勝宏科技已失去今年8月至2027年上半年的所有訂單，其中大部分訂單被滬電股份(深:002463)承接，金額約50億元人民幣。



該集團針對網絡平台流傳事項澄清，網絡流傳相關言論不屬實。集團強調自身是國內外AI頭部大客戶的長期戰略合作夥伴，嚴格按照客戶標準管理，AI相關PCB產品需求旺盛，在手訂單持續增長。生產、出貨一切正常，頭部客戶訂單持續增加。該集團與核心客戶保持溝通，與客戶合作開發的研發迭代產品正順利推進當中。部分客戶已釋放2027至2028年長期需求，集團對後續生產經營及效益充滿信心。

《經濟通通訊社14日專訊》