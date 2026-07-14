【企業盈喜】鼎泰高科(01377)料中期盈利最多7億人幣，按年升3.4倍

鼎泰高科(01377)(深:301377)公布，預期截至6月30日止中期歸屬於股東的淨利潤6.4億至7億元（人民幣．下同），按年增長約3至3.4倍，扣除非經常性損益的淨利潤6.3億至6.9億元，升3.2至3.67倍。
該集團指，在上半年，下游PCB客戶對精密刀具及研磨拋光材料的採購需求持續保持旺盛，集團推動高附加值產品滲透率提升及產能爬坡效率改善，規模效應釋放。
《經濟通通訊社14日專訊》
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14/07/2026 08:40
鼎泰高科(01377)(深:301377)公布，預期截至6月30日止中期歸屬於股東的淨利潤6.4億至7億元（人民幣．下同），按年增長約3至3.4倍，扣除非經常性損益的淨利潤6.3億至6.9億元，升3.2至3.67倍。
該集團指，在上半年，下游PCB客戶對精密刀具及研磨拋光材料的採購需求持續保持旺盛，集團推動高附加值產品滲透率提升及產能爬坡效率改善，規模效應釋放。
《經濟通通訊社14日專訊》
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