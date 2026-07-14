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AH股新聞

14/07/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(13日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)4906.42
寒武紀(688256)4850.12
中微公司(688012)2938.07
長電科技(600584)2452.28
藥明康德(603259)2146.81
生益科技(600183)2079.78
拓荊科技(688072)1925.98
中國巨石(600176)1864.43
海光信息(688041)1567.05
亨通光電(600487)1382.36
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)9600.75
寧德時代(300750)7402.63
北方華創(002371)3841.72
新易盛(300502)3359.08
紫光股份(000938)3242.40
三環集團(300408)2913.16
東山精密(002384)2811.05
通富微電(002156)2623.97
華天科技(002185)2335.19
京東方A(000725)2161.61

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》

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