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AH股新聞

15/07/2026 08:12

《政政經經－石鏡泉》阿爺泵水入市

　　中港股市昨日（14日）均見到午後深V反彈，原因是阿爺泵水入市。日前有文，指出「阿爺愛港」，但市場點信，口水無力，金水才為實，於是：
　
　　公開數據顯示，本周將有9000億元人民幣6個月買斷式逆回購到期，按此計算，此次人行通過6個月買斷式逆回購淨「放水」5000億元人民幣。此前，7月3日人行借助3個月買斷式逆回購，向市場淨注入了2000億元人民幣流動性，截至目前，人行本月已經通過買斷式逆回購操作累計向市場淨注入了7000億元人民幣資金。
　
　　水到之後，A股便於昨日午後開展深V反彈。錢多了，不單A股升，南下資金亦多了。
　
　　南下資金昨日淨買入港股109.97億元。其中：
　
　　淨買入智譜(02513)29.9億元、網易(09999)28.7億元、快手(01024)14.6億元、兆易創新(03986)8.1億元、長飛光纖(06869)6億元、中芯國際(00981)5.5億元、建滔(00148)4.1億元、騰訊(00700)1.2億元、阿里巴巴(09988)1億元；
　
　　淨賣出美團(03690)5.6億元、建滔積層板(01888)2.7億元。
　
　　據統計，南下資金已連續7日淨買入阿里，共計90億元；連續7日淨買入智譜，共計214.3億元；連續7日淨買入兆易創新，共計26.5億元；連續2日淨買入網易，共計44億元；連續3日淨賣出建滔積層板，共計37.6億元。
　
　　阿爺雖然愛港，並以泵水以證之，但奈何家有不肖兒，會走資。所以今日要留心在午後，中港股市是否仍可企穩，不然，有貨者或要食些少糊。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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