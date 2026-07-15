【人行操作】人行：根據流動性需要適當選擇存準金、逆回購、MLF等工具

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國新辦今日就上半年貨幣政策執行和金融統計數據情況舉行發布會，中國人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾表示，人民銀行的工具箱非常豐富，包括存款準備金、逆回購、中期借貸便利(MLF)、國債買賣等等。其中，降準主要側重於投放長期流動性，逆回購、中期借貸便利等主要提供短、中期的流動性。實踐中，會根據流動性管理需要，適當選擇並合理搭配這些工具，保持流動性充裕，引導社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。



下半年，人民銀行將認真落實好中央部署，增強貨幣政策前瞻性靈活性針對性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，強化逆周期和跨周期調節，為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場平穩運行創造適宜的貨幣金融環境。



*將根據宏觀經濟運行情引導調控好利率水平*



對於利率，他表示，今年以來，中國經濟延續了總體平穩、向新向優的發展態勢，展現出強大的韌性活力，但經濟持續穩中向好的基礎還需要進一步鞏固。從物價來看，受外部輸入性因素影響，PPI回升相對比較明顯，但CPI漲幅比較溫和。後續，將根據宏觀經濟運行情況、物價走勢和宏觀調控的需要，引導調控好利率水平，促進社會綜合融資成本低位運行。



*必要時按市場需求增加工具額度並優化政策要素*



同時，人民銀行將繼續發揮好結構性貨幣政策工具等其他貨幣金融政策的作用。要以金融供給側結構性改革為主線，持續提升金融服務實體經濟的質效，優化信貸結構。一方面，落實好年初出台的一系列結構性貨幣政策措施，不斷完善工具設計和管理，必要時還可根據市場需求增加工具額度並優化政策要素，加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。另一方面，引導金融機構科學評估風險，分類施策、有扶有控，提高資金使用效率。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》