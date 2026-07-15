《駐京專電》人行：加大逆周期和跨周期調節力度，著力擴大內需

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國新辦今日就上半年貨幣政策執行和金融統計數據情況舉行新聞發布會。中國人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾表示，下階段，人民銀行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好貨幣政策實施的力度、節奏和時機，加大逆周期和跨周期調節力度，著力擴大內需、優化供給，增強經濟發展內生動力，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，有效支持「十五五」實現良好開局。



他指出，從上半年金融數據看，貨幣政策支持實體經濟的效果是比較明顯的。一是金融總量合理增長。6月末，廣義貨幣供應量M2同比增長8%，社會融資規模存量同比增長7.4%，兩項指標增速均繼續高於名義GDP增速。上半年，人民幣貸款新增10.72萬億元（人民幣．下同），債券融資新增8.51萬億元，債券融資比重提升，金融體系對實體經濟支持穩固。



*6月末人幣對一籃子貨幣較上年末升值4.7%，對美元匯率較上年末升值3%*



二是社會綜合融資成本處於歷史較低水平。6月，新發放企業貸款加權平均利率約為3.0%，比上年同期低約20個基點；新發放個人住房貸款利率約為3.1%，與上年同期基本持平。



三是信貸結構繼續優化。6月末，普惠小微貸款餘額同比增長8.3%；工業中長期貸款餘額同比增長5.9%；不含房地產業的服務業中長期貸款餘額同比增長9.2%，均高於全部貸款增速。



四是金融市場運行平穩。資本市場持續活躍。債券市場平穩運行，目前10年期國債收益率運行在1.73%左右。人民幣匯率穩中有升。6月末，人民幣對一籃子貨幣較上年末升值4.7%，對美元匯率較上年末升值3%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》