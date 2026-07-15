《駐京專電》人行：研究逐步增加隔夜逆回購操作頻率

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國新辦今日就上半年貨幣政策執行和金融統計數據情況舉行發布會，中國人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾表示，人民銀行將繼續平穩有序推動貨幣政策操作框架的改革完善，更好引導市場隔夜利率在政策利率附近平穩運行，結合一級交易商需求，研究逐步增加隔夜逆回購的操作頻率，並和市場做好溝通。



*7天期逆回購操作利率仍是主要政策利率*



他指出，為進一步完善利率調控機制、豐富工具期限品種，人民銀行增加了隔夜逆回購操作，更好匹配金融機構短期流動性需求，並在6月底開展了首次操作，6月29日和30日兩天分別操作人民幣3000億元和6000億元。隔夜逆回購操作在一些特殊時點可以起到「削峰填谷」的作用，部分機構的短期流動性需求可能只有兩三天，央行若僅開展7天期逆回購操作，流動性會有一定淤積，這時候開展隔夜逆回購操作，可以提高流動性管理效率、降低金融機構成本。



他並強調，目前隔夜逆回購操作看重的不是利率，而是對超短期流動性的調節能力。現階段7天期逆回購操作利率還是主要政策利率，從實踐效果看也較好地發揮了市場定價錨的作用。



*不宜根據單次操作量來判斷央行政策取向*



此外，他表示，某一次公開市場操作量的多少，是服務於流動性總量調控的需要，不宜根據單次操作量的多少來判斷央行的政策取向。央行公開市場操作數量變化比較大，期限品種也比較多，這主要是由於影響銀行流動性供求的因素較為複雜，財政的收支、準備金的繳存、現金的投放等這些都會有重要影響。人民銀行會統籌考慮這些因素變化，合理安排公開市場操作的品種和規模，有時會回籠，有時會投放，最終是保持流動性總量處於合適的水平，從而促進短端利率在政策利率附近平穩運行。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》