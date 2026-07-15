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AH股新聞

15/07/2026 11:21

【數據解讀】統計局：上半年新興領域投資持續增動能，布局未來產業賽道

　　國新辦就上半年國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局副局長毛盛勇表示，上半年新興領域投資持續增動能，各地緊扣因地制宜發展新質生產力的部署和要求，持續加大新興產業投入，布局未來產業的賽道。

　　毛盛勇稱，新能源、人工智能、集成電路等領域的投資增長明顯。同時，新型基礎設施投資利長遠。今年以來，「六張網」加快規劃建設，傳統基建和新基建接力推進，算力網新一代通信網加速布局，相關領域的投資較快增長，為數字化轉型發展增強了後勁。此外，民生領域投資精準補短板。各個方面更加注重投資於物與投資於人緊密結合，扎實推進農業農村現代化建設。

*推進新興產業和未來產業發展等投資需求旺盛*

　　毛盛勇表示，下階段，擴大有效投資還有廣闊前景。中國人均資本存量仍明顯低於發達國家，這個差距也意味著潛力和空間，特別是傳統產業改造升級，推進新興產業和未來產業發展都有旺盛的投資需求，適應人口結構變化，在「一老一小」服務、基層醫療衛生、優質教育擴容、推進鄉村全面振興等領域都有巨大的投資潛力。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

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