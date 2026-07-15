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AH股新聞

15/07/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)4020.91
藥明康德(603259)3153.20
生益科技(600183)2384.51
中微公司(688012)2156.06
寒武紀(688256)2107.66
長電科技(600584)1686.14
亨通光電(600487)1651.72
海光信息(688041)1590.00
中國巨石(600176)1577.58
貴州茅台(600519)1531.24
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)5466.96
中際旭創(300308)4693.18
通富微電(002156)3404.00
新易盛(300502)3390.74
東山精密(002384)3046.71
北方華創(002371)3024.19
麥格米特(002851)2046.36
京東方A(000725)2021.51
浪潮信息(000977)1939.05
滬電股份(002463)1803.94

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社15日專訊》

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