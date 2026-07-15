《神州頭條》財經報章頭版摘要：上半年中國外貿規模首次突破25萬億元

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



上半年中國進出口規模首次突破25萬億元

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7月14日，海關總署發布的數據顯示，今年以來，中國外貿增勢強勁、走勢穩健。據海關統計，今年上半年，中國貨物貿易進出口25.47萬億元(人民幣．下同)，同比增長16.9%。其中，出口14.73萬億元，增長13.4%，進口10.74萬億元，增長22.1%。



自然資源部：探索建立資源權益指標交易激勵機制

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近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於完善自然資源資產管理制度體系的意見》。7月14日，在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上，自然資源部副部長張文彤表示，《意見》從5個方面部署了重點改革任務。



資本市場持續釋放嚴監管訊號

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天際股份因涉嫌信息披露違法違規，於7月13日收到行政處罰事先告知書；ST荃銀、倍輕松7月11日公告，因信息披露違法違規收到行政處罰決定書……這是監管部門從嚴打擊財務造假等信息披露違法違規行為的最新案例。





《上海證券報》



習近平將出席世界人工智能大會開幕式並發表主旨講話

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2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日在上海舉行。習近平主席將出席大會開幕式並發表主旨講話，全面系統闡述中方對於人工智能發展和治理的政策立場和理念主張。



長鑫科技IPO定價出爐，專家呼籲理性看待企業創新成長價值

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7月14日晚間，長鑫科技披露IPO上市發行安排及初步詢價公告，通過網下詢價方式確定公司發行價為8.66元/股。結合公司上市後的總股本推算，長鑫科技的上市估值為5791.88億元。



動力新，規模增，結構優，上半年中國外貿規模首次突破25萬億

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上半年中國外貿取得了亮眼成績。海關總署7月14日發布的數據顯示，貨物貿易進出口25.47萬億元，歷史同期首次突破25萬億元，同比增長16.9%。其中，出口14.73萬億元，同比增長13.4%，進口10.74萬億元，同比增長22.1%。6月進出口4.78萬億元，連續4個月超過4萬億元。





《證券時報》



上半年中國外貿規模首破25萬億元，AI算力成最強增長引擎

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今年上半年，中國貨物貿易第一大國地位持續穩固--進出口規模在歷史同期首次突破25萬億元，單月進出口規模連續4個月超過4萬億元。一系列亮眼數據的背後，是新動能迎頭趕上，也是傳統產業的轉型升級、煥發新機。



股票型ETF連續六日淨流入，市場結構向均衡演進

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7月14日A股走出一波反攻行情，行業主題與寬基ETF均有上漲。統計數據顯示，ETF上漲背後大資金在持續進場，7月6日至7月13日連續6個交易日淨流入，流入額從百億元出頭放大到近600億元。公募分析認為，下半年行情或是「科技延續主線+低位價值再平衡」結構，有業績支撐的高景氣科技仍有望重新佔優。



釋放「1+1>2」創造力，AI智能夥伴打造硬核未來

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2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日在上海世博、張江、西岸「三地四館」舉行。從製造、醫療到商業服務、文化娛樂，AI已從實驗室走進行業深水區，釋放出「1+1>2」的創造力。AI發展已處於從技術突破向價值落地、從單點工具向協同共生的關鍵階段。