《鍾之日記》恒指四連漲，半導體回調

7月15日，香港天氣：大雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國通脹放緩速度快過預期，帶動美股隔晚靠穩，港股今日高開高走，盤中內地公布第二季度GDP同比增速放緩，人行表態將加大逆周期和跨周期調節力度，著力擴內需。政策預期下港股表現上揚，恒指數全日收報24681，升340點或1.4%，四連漲累計升約2.68%；全日主板成交近3043億元。



*二季度GDP增速放緩，滬綜指收跌0.29%*



內地二季度GDP增速放緩抑制風險情緒，滬綜指昨漲逾1%後今日略收低0.29%，報3955.58點，深成指也跌0.97%，創業板指挫1.21%。滬深兩市全日成交額2.57萬億元人民幣，較上一個交易日縮量1327億元人民幣或5%。



二季度GDP按年增4.3%，創三年半新低，略低於市場普遍預期的4.5%；按季增長0.9%，是兩年半低位。上半年GDP按年增4.7%。至於6月規模以上工業增加值同比增長5.3%，創三個月高；社會消費品零售總額同比轉正、增長1%；但上半年投資累計同比則創逾六年最大降幅。市場對政策支持加力的預期隨之升溫，關注政治局會議定調。



今日半導體板塊重挫，存儲芯片跌超5%，德明利(深:001309)、立昂微(滬:605358)跌停。長鑫科技近期登陸科創板，發行價定為每股8.66元人民幣，上市估值約為5800億元人民幣，低於先前市場預期的萬億元人民幣級別。市場上演「吃藥喝酒」逆市行情，白酒、醫藥股勁揚3.7%。消費低位正增長，經濟學家紛紛點出進一步加大內需支持力度的必要性，可能促使決策層未來數月採取更積極的促消費擴內需行動。



*長鑫科技IPO定價低預期，港股半導體回調*



亞洲科技股跟隨隔夜美國半導體股反彈走勢，今日強力上漲，南韓SK海力士更暴衝近13%，惟中港半導體板塊並未受惠，走出獨立行情。中芯國際(00981)收低2.6%，兆易創新(03986)挫4.6%，勝宏科技(02476)跌3.1%，英諾賽科(02577)軟2.07%，華虹宏力(01347)跌1.3%。



消息方面，長鑫科技公布其首次公開發行(IPO)的發行價格確定為8.66元（人民幣．下同）/股，在尚未考慮超配情況下，其募資規模將達近580億元，勢成為科創板歷史「集資王」，對應上市時市值近5800億元。不過，有關估值遠低於市場預期的萬億元，引發存儲芯片板塊回調。



公告顯示，本次IPO共發行66.88億股A股股票，佔發行後總股本的比例為10%。在尚未考慮超配情況下，按發行價計算的募資規模從初步規劃的295億元大增至579億元，將一舉打破中芯國際2020年IPO時的科創板歷史最大募資紀錄。超額配售選擇權全額行使後，長鑫科技的募資總額有望進一步上升至666億元，進入A股歷史前三，僅略低於第二名的中國石油(00386)IPO的668億元。



《路透》此前援引知情人士報道，長鑫科技計劃於7月27日登陸科創板。在國家對科技公司的大力支持下，長鑫科技因「稀缺龍頭+業績爆發+超級周期+國產替代」等多重因素，受到機構和散戶投資者空前關注。對於低於預期的發行價，《上海證券報》採訪專家認為，定價是充分考慮了企業當下的實際情況，在公司上市之初給予一個合理審慎定價尤為重要，既不過度透支未來的積極預期，也給企業隨著發展的價值成長留足空間。



*油價高企拖累業績，內地三大航齊跌*



受航油價格大漲拖累，內地三大航司2026年上半年業績集體預虧。7月14日晚間，中國國航(00753)、南方航空(01055)及東方航空(00670)陸續發布公告，預計上半年均未實現扭虧為盈，且虧損同比擴大。



公告顯示，2026年上半年中國國航預期虧損21億至26億元，上年同期虧損18.06億元；東航預期虧損18億至24億元，去年同期虧損14.31億元；南方航空預期虧損34.73億至39.73億元，去年同期虧損15.33億元。三大航上半年合計預虧73.73億元至89.73億元。



對於虧損的原因，三大航均在公告中指出，今年3月以來，受中東地緣衝突影響，航油價格高位運行，大幅擠壓航空公司盈利空間。據悉，航油是航司集團主要的營運成本之一，通常佔比超過三成，公司盈利對油價波動高度敏感。



公開數據顯示，受國際油價波動及地緣衝突影響，4月1日起，國內航空煤油出廠均價大幅跳漲：中石油出廠價升至9742元/噸，中石化升至9782元/噸，單月環比漲幅接近74%至93%。目前航空燃油價格雖有所回落，但仍處於相對高位。



受業績表現影響，三大民航股價齊跌，南航挫2.1%，東航跌1.9%，國航跌1.2%。



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