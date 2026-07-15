《Ａ場新股》長鑫科技IPO發行價定為8.66元，預計最高募資666億元

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7月14日晚間，存儲芯片巨頭長鑫科技(滬:688825)在上交所發布公告稱，公司首次公開發行股票並在科創板上市，本次發行價格為每股8.66元（人民幣．下同），將於7月16日啟動投資者股票申購。



公告顯示，本次初始發行股份數量為66.88億股，佔發行後總股本約10%，並授予中金公司不超過初始發行股份15%的超額配售選擇權。在超額配售選擇權行使前，預計募集資金總額約579億元，勢成為科創板歷史集資王；超額配售選擇權全額行使後，預計募資約666億元，約為此前預估規模的兩倍。



據《路透》此前引述知情人士報道，長鑫科技計劃於7月27日在上海證交所科創板上市，成為今年亞洲規模最大的首次公開募股(IPO)。



*擬以募資額推動技術升級*



在全球存儲芯片嚴重短缺之際，長鑫科技計劃將IPO募集的資金用於存儲器晶圓製造量產線技術升級改造、DRAM存儲器技術升級，以及下一代前瞻技術的研發等。此前據《彭博》引述知情人士報道，該公司計劃今年將產量提高一倍，並打造覆蓋芯片設計、製造到最終封裝的完整產業鏈。



公開資料顯示，總部位於安徽合肥的長鑫科技是中國第一、全球第四大動態隨機存取存儲芯片(DRAM)製造商。長鑫科技是中國規模最大的DRAM研發設計製造一體化企業，公司集芯片設計、晶圓製造、封裝測試於一體，在合肥、北京兩地共擁有3座12吋DRAM晶圓廠。

《經濟通通訊社15日專訊》