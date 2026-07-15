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15/07/2026 10:59

【ＡＩ】全球首款植入式腦機接口產品上海完成首宗植入，研發企業博睿康正衝刺科創板IPO

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 全球首款植入式腦機接口產品NEO系統在滬完成首宗植入
▷ 博睿康研發NEO系統3月獲三類醫療器械註冊證
▷ 博睿康科創板IPO申請6月獲受理，現處「已問詢」階段

　　據上海市科委消息，7月13日，植入式腦機接口手部運動功能代償系統(NEO)獲批上市後的首張處方在上海開出，全球首例植入手術在復旦大學附屬華山醫院完成。術中測試顯示，系統採集的硬膜外腦電訊號穩定、質量良好。目前，患者術後生命體徵平穩。

　　據悉，今年3月13日，由內地腦機接口企業博睿康研發的NEO系統獲得三類醫療器械註冊證，成為全球首款獲批上市的植入式腦機接口產品。復旦大學附屬華山醫院則於4月28日完成醫保價格備案，並同步推進設備入院、患者篩選和術前評估，最終促成近日的首例植入。

　　本次接受手術的患者10年前因車禍導致脊髓損傷，手部抓握功能受損，生活自理能力受限，經規範康復治療後功能改善進入平台期。經多學科團隊依據產品註冊適用範圍完成篩選和評估後，患者接受此次植入手術路徑。NEO系統通過採集和解碼硬腦膜外腦電訊號，識別運動意圖，在大腦與外部功能代償裝置之間建立信息通路，輔助實現手部抓握功能代償，改善生活自理能力。

　　目前，NEO系統已納入「滬惠保」。市醫保部門將持續跟進產品臨床應用，暢通耗材掛網和結算經辦渠道，動態收集醫療機構和患者訴求，積累真實臨床數據，研究完善支付政策。

　　據了解，成立於2011年11月的博睿康目前正申請科創板上市，其申請今年6月11日獲上交所受理，審核狀態在6月24日變更為「已問詢」。目前A股市場雖然聚集了不少腦機接口概念股，但尚無主營業務聚焦腦機接口的上市公司，因此博睿康被視為「腦機接口第一股」的有力競爭者。
《經濟通通訊社15日專訊》

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