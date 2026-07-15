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AH股新聞

15/07/2026 14:58

【反內捲】中汽協牽頭18車企制定整車成本測算標準，整治無序價格競爭

　　中國汽車工業協會今日宣布，由中國汽車工業協會牽頭組織、國內18家主流整車企業共同參與編制的《中國汽車行業整車成本測算規則》團體標準，正式發布。

　　據介紹，該標準立足汽車行業經營特點，瞄準成本核算中的模糊地帶與共性分歧，核心呈現三大亮點：

　　一是全鏈路統一口徑，搭建汽車單產品成本及費用測算模型，解決行業內「各算各的帳」問題；二是給企業成本及費用測算劃定規則邊界，嚴禁通過關聯交易或會計估計調整惡意調低成本，內部採購定價不得低於材料成本，並要求全流程保留原始憑證與審批記錄，確保成本真實可溯；三是兼顧行業實際，標準未採取「一刀切」的剛性要求，允許企業根據自身情況選擇運輸費、三包費的計入方式，並容許季節性波動或新品爬坡等特殊情況下對成本進行合理調整。

　　中汽協表示，該標準是內地首套面向汽車整車領域的統一成本測算規則，結束了行業長期以來成本核算「口徑不一、對標無據」的歷史，既是汽車行業整治無序價格競爭、推進高質量發展的關鍵舉措，也是全行業凝聚共識、共建行業自律規則的重要成果。
《經濟通通訊社15日專訊》

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