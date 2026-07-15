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15/07/2026 15:22

【聚焦數據】內地6月新增人民幣貸款1.61萬億元，低於預期

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 6月新增人民幣貸款1.61萬億元，低於預期
▷ 上半年住戶貸款減少3668億元，企事業單位貸款增11.13萬億元
▷ 6月人民幣存款增1.99萬億元，住戶存款上半年增7.58萬億元

　　人民銀行公布，上半年人民幣貸款增加10.72萬億元（人民幣．下同），按上月公布的前五個月人民幣貸款增加9.11萬億元計算，6月新增人民幣貸款1.61萬億元，環比大幅回升，惟仍低於市場預期的2萬億元；5月為新增5200億元。

　　上半年，分部門看，住戶貸款減少3668億元，其中，短期貸款減少5881億元，中長期貸款增加2212億元；企（事）業單位貸款增加11.13萬億元，其中，短期貸款增加4.59萬億元，中長期貸款增加5.55萬億元，票據融資增加8143億元；非銀行業金融機構貸款減少4223億元。

　　6月末，本外幣貸款餘額286.43萬億元，同比增長5.1%。月末人民幣貸款餘額282.63萬億元，同比增長5.2%。

　　6月末，外幣貸款餘額5577億美元，同比下降0.6%。上半年外幣貸款增加127億美元。

*6月新增人民幣存款1.99萬億元，環比續增*

　　存款方面，上半年人民幣存款增加17.76萬億元，按上月公布的前五個月人民幣存款增加15.77萬億元計算，6月新增人民幣存款1.99萬億元；5月人民幣存款增加1.77萬億元。

　　其中，住戶存款增加7.58萬億元，非金融企業存款增加3.2萬億元，財政性存款增加9715億元，非銀行業金融機構存款增加4.65萬億元。

　　6月末，本外幣存款餘額354.33萬億元，同比增長8.2%。月末人民幣存款餘額346.44萬億元，同比增長8.2%。

　　6月末，外幣存款餘額1.16萬億美元，同比增長13.7%。上半年外幣存款增加980億美元。
《經濟通通訊社15日專訊》

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