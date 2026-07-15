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AH股新聞

15/07/2026 08:33

【ＡＩ】DeepSeek據報開始籌備A股IPO，最快今年申請上市

　　據《彭博》報道，內地人工智能初創公司DeepSeek已開始籌備首次公開募股，最快可能於今年提交上市申請。

　　知情人士稱，該公司已啟動在內地上市的籌備工作，並計劃於今年提交上市申請，以便在2027年掛牌上市。其中一位知情人士表示，DeepSeek正在與會計和投銀顧問接洽。

*投前估值至少710億美元*

　　知情人士稱，DeepSeek還計劃在IPO前繼續進行私募融資。就在數周前，該公司剛剛完成創紀錄的70億美元融資。據悉，DeepSeek目前已開始與新的投資方洽談新一輪融資，目標投前估值至少為4800億元人民幣（約合710億美元）。

　　這一估值高於DeepSeek首輪外部融資時約500億美元的估值。該輪融資已於6月初完成，騰訊控股(00700)和寧德時代(03750)(深:300750)等企業參與投資。知情人士表示，DeepSeek此次擬至少再融資100億元人民幣，但最終融資規模可能隨著參與投資者數量增加而達到增加數倍。

　　知情人士稱，相關討論仍在進行中，IPO的時間安排和融資計劃可能會有所變動，最終能否成功將取決於市場狀況和公司業績。
《經濟通通訊社15日專訊》

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