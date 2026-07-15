【數據解讀】彭博經濟研究：GDP增速低於目標，或促使刺激措施加速落實

今年第二季度中國GDP增長4.3%，較一季度的5.0%大幅放緩。這一數字低於普遍預期的4.5%和《彭博經濟研究》預測的4.4%。《彭博經濟研究》分析，內需疲軟抵消了工業部門在高新技術行業以及強勁出口帶動下的加速成長。財政支持不足構成的溫和拖累，也是增速未達官方目標的原因之一。



*料人行年底前降準降息*



經濟運行狀況不及預期凸顯出下半年調整政策節奏的必要性。至少，決策層可能會加快落實3月時提出的財政刺激措施。另放鬆貨幣政策的理由也更加充分，《彭博》預計下次降準降息將在第三季度末或第四季度初，包括將政策利率下調10個基點，並將存款準備金率下 調25個基點。本月末的中央政治局會議將為是否即將出台此類支持措施提供線索。



展望下半年，中國需要加大政策支持力度，才能止住經濟放緩態勢，以達成2026年增長目標。《彭博》認為，得益於全球（尤其是美國）人工智能基礎設施建設，外部需求 預計會保持穩健。儘管如此，地緣政治摩擦帶來了新的下行風險：美伊緊張局勢再度升級可能會推高能源價格、擾亂全球供應鏈。



另一方面，國內需求缺乏明顯的私營部門驅動因素。除了AI相關行業，尚未看到任何能夠帶動消費和投資的新引擎。

《經濟通通訊社15日專訊》