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15/07/2026 09:58

《神州能源》國網上海電力完成「全方式」規模化算電協同實測調用，為內地首次

　　據國網上海市電力公司官微消息，近日，正值上海夏季用電負荷攀升期，國網上海市電力公司組織上海電信、萬國數據、上海儀電、阿里巴巴集團等企業的16家數據中心開展算電協同集中調用，兩小時內最大壓減負荷9.78萬千瓦。這是迄今國內城市單次算力負荷調節規模最大的一次，也是首次將柔性負荷調節、備電柴發切換、算力跨域轉移三類路徑置於同一時段統一調度的實測。
《經濟通通訊社15日專訊》

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