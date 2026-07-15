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15/07/2026 10:42

【聚焦數據】內地6月原煤生產同比降9.7%，原油、電力生產保持穩定

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 6月中國規上工業原煤產量3.8億噸，同比降9.7%
▷ 原油加工量5124萬噸，同比降17.7%，降幅擴大8.6個百分點
▷ 天然氣產量214億立方米，同比增1.1%；發電量8276億千瓦時，同比增2.0%

　　國家統計局今日公布6月能源生產情況，規模以上工業（下稱「規上工業」）原煤生產同比下降，原油生產保持穩定，天然氣生產由降轉增，電力生產穩定增長。
　
　　原煤生產同比下降。6月份，規上工業原煤產量3.8億噸，同比下降9.7%；日均產量1270萬噸。1-6月份，規上工業原煤產量23.7億噸，同比下降1.7%。

　　原油生產保持穩定。6月份，規上工業原油產量1812萬噸，同比下降0.5%；日均產量60.4萬噸。1-6月份，規上工業原油產量10943萬噸，同比增長0.9%。

*原油加工量降幅擴至17.7%，天然氣產量轉增1.1%%
　
　　原油加工降幅擴大。6月份，規上工業原油加工量5124萬噸，同比下降17.7%，降幅比5月份擴大8.6個百分點；日均加工量170.8萬噸。1-6月份，規上工業原油加工量34387萬噸，同比下降4.9%。

　　天然氣生產由降轉增。6月份，規上工業天然氣產量214億立方米，同比增長1.1%，5月份為下降2.2%；日均產量7.1億立方米。1-6月份，規上工業天然氣產量1330億立方米，同比增長1.6%。

*火電、水電增速放緩，核電、太陽能發電增速加快*

　　規上工業電力生產穩定增長。6月份，規上工業發電量8276億千瓦時，同比增長2.0%；日均發電275.9億千瓦時。1-6月份，規上工業發電量47501億千瓦時，同比增長3.5%。
　
　　分品種看，6月份，規上工業火電、水電增速放緩，核電、太陽能發電增速加快，風電由增轉降。其中，規上工業火電同比增長0.5%，增速比5月份放緩1.6個百分點；規上工業水電增長4.8%，增速放緩8.2個百分點；規上工業核電增長8.5%，增速加快3.5個百分點；規上工業風電下降5.6%，5月份為增長0.5%；規上工業太陽能發電增長14.2%，增速加快2.1個百分點。
《經濟通通訊社15日專訊》

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