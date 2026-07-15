《行業數據》Sensor Tower：6月騰訊《王者榮耀》全球收入跌落第三

Sensor Tower最新公布數據顯示，6月，全球玩家在App Store和Google Play上的移動遊戲支出達到61億美元，環比下降7%。美國市場以30%的總收入佔比繼續保持領先，中國（僅統計iOS）佔15.7%，日本佔12.1%。



收入方面，世紀華通(深:002602)旗下點點互動的《Whiteout Survival》領跑全球手遊收入榜，緊隨其後的是Dream Games的《Royal Match》、騰訊(00700)旗下《王者榮耀》、北京檸檬微趣的《Gossip Harbor》以及Scopely的《MONOPOLY GO!》。由此來看，《王者榮耀》收入由5月的第一跌至第三。



下載人次方面，《ROBLOX》在2026年6月躍升至全球手遊下載榜榜首，超越了位列第2的《Free Fire》。《Arrows Puzzle Escape》、《Arrows GO!》以及《Block Blast!》則進入全球下載榜前五。



該機構表示，整體來看，6月全球頭部手遊的表現反映出，精細化LiveOps運營、節奏合理的活動規劃、高影響力IP聯動，以及與現實文化熱點的深度結合，正成為推動產品長期增長的關鍵因素。

《經濟通通訊社15日專訊》