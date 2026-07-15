【數據解讀】路透：中國6月房價跌勢收窄、地產投資創新低，靜待政治局會議指引

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國家統計局公布2026年6月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據數據測算，6月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降3.3%，上月跌3.5%；環比下降0.1%，上月為降0.2%。同日統計局公布的數據並顯示，上半年房地產開發投資和商品房銷售面積同比降幅分別擴至18%和11.6%，其中地產投資累計降幅為歷史最大。



《路透》稱，中國樓市持續近半年的結構性「小陽春」行情仍在延續，新房價格止跌城市數量不斷增加，全國房價整體下行壓力有所減輕，此前顯著的城市間分化格局在6月也有所收斂。不過，一線城市房價漲幅趨緩，二三線城市二手房市場修復動力不足；上半年房地產累計投資創下歷史最大降幅。



*花旗：料更多上市房企三季度銷售額正增長*



花旗地產團隊預計，7月政治局會議有望釋放支持性政策訊號，有助於改善市場情緒；更多上市房企三季度能實現銷售額正增長。



中國首席經濟學家論壇理事長連平認為，房價在下半年大幅走低的概率不大。預計到2026年末，全國新建商品房價格同比跌幅在2%左右，二手房價格跌幅在2.5%左右，一線城市房價同比增速可能轉正。



國家統計局副局長毛盛勇在發布會上表示，房地產市場供需關係正在逐步改善，市場預期有所回升，下階段要繼續因城施策、控增量、去庫存、優供給。



*6月二線城市新房價格環比止跌，下半年樓市料繼續溫和分化*



中國國家統計局城市司統計師楊彩芳解讀數據指，6月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比下降或持平，一二三線城市同比降幅總體繼續收窄。



二線城市新房價格環比跌轉持平，為一年多來首次。具體來看，一、二、三線新房環比分別漲0.1%、持平、降0.3%（上月環比分別是漲0.2%、下降0.1%、下降0.4%）；二手房環比分別漲0.3%、降0.3%、降0.4%（上月環比分別是漲0.4%、降0.2%、降0.4%）。



一線城市具體來看，北京、上海、廣州、深圳新房環比分別降0.3%、漲0.3%、漲0.2%和漲0.3%（上月分別降0.2%、漲0.2%、漲0.2%和漲0.4%）；北京、上海、廣州和深圳二手房價格環比分別漲0.1%、漲0.4%、漲0.4%和漲0.3%（上月分別漲0.1%、漲0.6%、漲0.1%和漲0.6%）。



中原地產首席分析師張大偉稱，「下半年樓市料將延續結構性小陽春、溫和分化的格局，不會出現全面回暖」。他預計，下半年新房上漲城市數量或將繼續小幅增加，二線城市有望維持持平、小幅波動，三線城市跌幅持續收窄；二手房市場修復速度放緩，僅一線城市核心區保持價格穩定，二三線存量房仍以橫盤、小幅下調為主。

《經濟通通訊社15日專訊》