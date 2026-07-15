《打擊貪腐》中宣部原副部長、廣電總局原局長蔡赴朝涉嚴重違紀違法被查

據中共中央紀委國家監委網站今日通報，中央宣傳部原副部長，原國家新聞出版廣電總局黨組書記、局長蔡赴朝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



公開信息顯示，蔡赴朝今年75歲，北京人，長期在北京工作，早年曾任北京宣武聯運包裝廠工人、宣武區交通局宣傳科幹事。1979年，他進入北京日報社，先後擔任工商部記者、副主任、財貿部主任、總編室主任、編委、副總編輯等職務，之後獲調任中共北京市委宣傳部副部長、市外宣辦主任。



2000年2月，他升任北京市委副秘書長、辦公廳常務副主任（正局級）；2002年6月起出任市委常委、宣傳部長，2008年1月兼任北京市副市長，負責文化、文物和精神文明建設方面的工作。



2011年2月，蔡赴朝出任中宣部副部長，廣電總局局長、黨組書記；2013年3月任國家新聞出版廣電總局局長、黨組副書記、國家版權局局長。



2016年11月，蔡赴朝任全國政協教科文衛體委員會副主任，直至2018年3月退休。蔡赴朝也是中共第十八屆中央委員，以及第十二屆全國政協委員。

《經濟通通訊社15日專訊》