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AH股新聞

15/07/2026 15:17

【聚焦數據】內地6月末社融規模存量462.06萬億元，同比增長7.4%

　　人民銀行公布，初步統計，2026年6月末社會融資規模存量為462.06萬億元（人民幣．下同），同比增長7.4%。

　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額279.16萬億元，同比增長5.3%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額1.18萬億元，同比下降2.9%；委託貸款餘額11.24萬億元，同比增長0.5%；信託貸款餘額4.62萬億元，同比增長4%；未貼現的銀行承兌匯票餘額2.02萬億元，同比下降2.8%；企業債券餘額36.08萬億元，同比增長8.9%；政府債券餘額101.36萬億元，同比增長14.2%；非金融企業境內股票餘額12.49萬億元，同比增長5%。

　　從結構看，6月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的60.4%，同比低1.2個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比持平；委託貸款餘額佔比2.4%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比持平；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.4%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比7.8%，同比高0.1個百分點；政府債券餘額佔比21.9%，同比高1.3個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.7%，同比低0.1個百分點。
《經濟通通訊社15日專訊》

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