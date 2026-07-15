【數據解讀】摩根資管：出口激增穩住中國次季經濟增長，料全年目標有望達成

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中國二季度國內生產總值(GDP)同比增速放緩至4.3%，創三年半新低；環比增速0.9%，為兩年半低點。6月規模以上工業增加值同比增速加快至5.3%，創三個月高位；社會消費品零售總額同比轉正為增長1%，亦是三個月最高增速。上半年，固定資產投資同比下降5.7%，降幅為2020年5月以來最大。



摩根資產管理環球市場策略師周奐彤表示，中國第二季實際GDP同比增長4.3%（市場普遍預期為4.48%），增速較第一季的5%有所回落，並創2023年以來最低。不過上半年GDP平均增長約4.7%，預計中國4.5%-5%的全年增長目標仍可達成。



她表示，第二季的中國經濟增長主要動力是外部需求激增。中國6月出口總額同比增27%，增速創2021年10月以來最高，並遠高於預期的18.5%。6月貿易順差擴大至約1256億美元，接近歷史最高水平，主要是受惠於全球對AI數據中心硬件、半導體及先進工業設備的強勁需求，而這反映出市場對中國科技製造及上游工業零部件的持續需求。



*高技術產業維持增長，推動工業增加值增速擴大*



隨著出口導向高技術產業維持增長，工業生產重拾動能：工業增加價值按年增速從4月的4.1%上升至5月的4.5%及6月的5.3%。高技術設備製造業PMI升至53.5，進一步印證了人工智能相關產業及先進製造業仍是中國工業增長動力的核心引擎。工業產出結構也呈現相似的趨勢。6月高技術製造業產出按年增14.1%，遠超工業整體5.3%的增長速度。得益於政府「人工智能+」行動的產業--包括工業機器人、集成電路及先進能源設備--持續保持強勁表現。



固定資產投資也走弱，上半年下跌5.7%，其中基礎建設投資、製造業投資及房地產開發投資均陷入負增長。房地產行業仍構成結構性阻力。儘管一線城市出現局部價格穩定跡象，但全國範圍內的市場活動依然低迷，反映出供應端韌性與需求端疲軟之間持續不平衡。

《經濟通通訊社15日專訊》