《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.08%，存儲芯片板塊走軟

內地二季度國內生產總值(GDP)同比增速放緩至4.3%，創三年半新低；環比增速0.9%，為兩年半低點。分析人士表示，經濟增速低於預期，凸顯經濟前景面臨挑戰，預計三季度逆周期的宏觀政策將加碼。A股三大指數集體收低，滬綜指半日跌0.08%，深成指跌0.38%，創業板指軟0.36%。滬深兩市半日成交額1.72萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量899億元或5.5%。



從板塊來看，存儲芯片帶頭走軟，德明利(深:001309)跌停，佰維存儲(滬:688525)挫超13%。長鑫科技確定股票發行價為8.66元/股，推算上市估值約為5792億元，低於市場預期的衝擊萬億元。面對市場疑惑，有專家稱，長鑫科技的發行定價是充分考慮了企業當下的實際情況，公司估值隨著企業的成長逐步提升，才是真正的「長期主義」。



另外，A股醫藥板塊爆發，十餘隻成分股漲停，創新藥、CXO方向領漲，博瑞醫藥(滬:688166)、迪哲醫藥(滬:688192)升20%封板。消息面上，國家衛生健康委等三部門於近日聯合印發《國家基本藥物目錄（2026年版）》，自9月1日起施行。這是基藥目錄時隔八年首次更新，共計收載藥品794種，新增116種，其中中成藥增至318種。

《經濟通通訊社15日專訊》