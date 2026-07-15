《Ａ股行情》GDP增速放緩，滬綜指收跌0.29%，「吃藥喝酒」行情上漲

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內地二季度GDP增速放緩抑制風險情緒，滬綜指昨漲逾1%後今日略收低0.29%，報3955.58點，深成指也跌0.97%，創業板指挫1.21%。滬深兩市全日成交額2.57萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1327億元或5%。



內地二季度GDP按年增4.3%，創三年半新低，略低於市場普遍預期的4.5%；按季增長0.9%，是兩年半低位。上半年GDP按年增4.7%。至於6月規模以上工業增加值同比增長5.3%，創三個月高；社會消費品零售總額同比轉正、增長1%；但上半年投資累計同比則創逾六年最大降幅。市場對政策支持加力的預期隨之升溫，關注政治局會議定調。



今日半導體板塊重挫，市場上演「吃藥喝酒」行情。存儲芯片沒有跟隨韓股存儲股大漲，板塊跌超5%，佰維存儲(滬:688525)挫15%，德明利(深:001309)、立昂微(滬:605358)跌停。長鑫科技近期登陸科創板，發行價定為每股8.66元，依此推算總上市估值約為5792億元（若全額行使超額配售選擇權則達5889億元）。此估值雖低於先前市場預期的萬億元級別，但仍成為今年A股最大規模的IPO案。



白酒、醫藥股逆市勁揚，兩者均收漲3.7%左右。消費低位正增長，經濟學家紛紛點出進一步加大內需支持力度的必要性，可能促使決策層未來數月採取更積極的促消費擴內需行動。經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰稱，「GDP二季度增長已經低於政策合意水平，三季度逆周期政策勢必加碼」。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4786.78 -0.20 上證指數 3955.58 -0.29 12263.00 深證成指 14779.40 -0.97 13448.60 創業板指 3804.70 -1.21 科創50 1924.27 -4.25 B股指數 273.73 +0.05 1.17 深證B指 1093.91 0.00 1.06

《經濟通通訊社15日專訊》