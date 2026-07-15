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AH股新聞

15/07/2026 15:08

《Ａ股行情》GDP增速放緩，滬綜指收跌0.29%，「吃藥喝酒」行情上漲

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.29%，深成指及創業板指分別跌0.97%、1.21%
▷ 內地二季度GDP按年增4.3%，6月工業增5.3%社零轉正
▷ 半導體板塊跌超5%，白酒醫藥股逆市漲3.7%

　　內地二季度GDP增速放緩抑制風險情緒，滬綜指昨漲逾1%後今日略收低0.29%，報3955.58點，深成指也跌0.97%，創業板指挫1.21%。滬深兩市全日成交額2.57萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1327億元或5%。

　　內地二季度GDP按年增4.3%，創三年半新低，略低於市場普遍預期的4.5%；按季增長0.9%，是兩年半低位。上半年GDP按年增4.7%。至於6月規模以上工業增加值同比增長5.3%，創三個月高；社會消費品零售總額同比轉正、增長1%；但上半年投資累計同比則創逾六年最大降幅。市場對政策支持加力的預期隨之升溫，關注政治局會議定調。

　　今日半導體板塊重挫，市場上演「吃藥喝酒」行情。存儲芯片沒有跟隨韓股存儲股大漲，板塊跌超5%，佰維存儲(滬:688525)挫15%，德明利(深:001309)、立昂微(滬:605358)跌停。長鑫科技近期登陸科創板，發行價定為每股8.66元，依此推算總上市估值約為5792億元（若全額行使超額配售選擇權則達5889億元）。此估值雖低於先前市場預期的萬億元級別，但仍成為今年A股最大規模的IPO案。

　　白酒、醫藥股逆市勁揚，兩者均收漲3.7%左右。消費低位正增長，經濟學家紛紛點出進一步加大內需支持力度的必要性，可能促使決策層未來數月採取更積極的促消費擴內需行動。經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰稱，「GDP二季度增長已經低於政策合意水平，三季度逆周期政策勢必加碼」。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004786.78-0.20　
上證指數3955.58-0.2912263.00
深證成指14779.40-0.9713448.60
創業板指3804.70-1.21　
科創501924.27-4.25　
B股指數273.73+0.051.17
深證B指1093.910.001.06

《經濟通通訊社15日專訊》

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