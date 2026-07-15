《香江策論－張憶東》夏日寒風餘波未盡，行情調整似危實機

6月下旬美聯儲議息會議後，加息預期升溫、美元持續走強，疊加上半年結束前圍繞業績基準的配置再平衡，以及市場對Meta算力投入變化的擔憂，共同導致7月初全球AI科技股大幅震盪調整。但上周朱克伯格釋放出繼續新建數據中心、擴大AI基礎設施投入並增加資本開支的信號，顯著緩解市場對AI需求見頂和科技巨頭資本開支退坡擔憂，也進一步強化AI產業長期景氣趨勢。



雖然我們依然認為，此輪全球AI行情調整為重點「夏日寒風」的調整時間仍不充分，做空動能或仍有餘波衝擊。未來三周市場仍可能受到美國通脹數據偏高、美聯儲議息會議偏鷹、AI交易仍偏擁擠、海外資金面偏緊等「分母端」因素擾動，所以全球主要股市行情短期仍將延續高波動及AI行情震盪，以時間換空間釋放風險。



但我們從5月初以來持續提醒警惕夏日寒風即6、7月行情風險，轉為提醒夏季行情N型走勢的第三筆有望最遲在8月啟動。展望8-11月，我們仍認為AI行情有望重新走強並進一步向包括傳統產業在內的更廣泛產業鏈擴散，引領全球主要股市上漲。



此輪夏日寒風目前已開始步入餘波階段，雖然仍有調整的慣性，但有驚無險、似危實機，正逐步進入左側布局階段。此前擔心的霍爾木茲海峽封鎖、油價、美國通脹、美債利率等風險已化解或降級，對AI前景擔憂也在近期震盪調整和AI產業新進展中得以釋放。近期Meta重新加大數據中心和資本開支投入，表明頭部科技公司仍將AI視為長期競爭力的戰略性軍備競賽，也說明產業需求和企業投資意願並未發生根本惡化。真正決定長期收益的仍是企業盈利和產業成長，即「分子端」；因此應利用回調提前布局AI硬件、軟件及全球產業鏈中的核心成長標的。 考慮到中國股市包括A、港股在此輪夏日寒風的調整中，領先於海外主要股市進入調整期，後續也有望先企穩、先反轉。



可喜的是，港股上周在全球科技股去杠杆的背景下展現出較強韌性，表現明顯強於全球主要股市。首先港股得益於政策提振信心，直接表現為空頭回補。跟2025年1月港股確認年內低點相似，今年7月7日中國人民銀行潘功勝行長在香港出席峰會中表態：此前一年多國家外匯儲備已經持續在香港落地資產配置與投資交易，後續會繼續提升國家外匯儲備在香港的資產配置比例，為香港資本市場發展持續注入動能。此表態夯實了港股市場底氣，讓做空者不敢肆意妄為，有助於港股回歸合理預期。同時，港股電商板塊盈利預期改善、芯片與大模型自主可控進程加快，以及優質硬科技企業持續赴港上市等多重積極因素有望形成共振，推動港股逐步築底回升。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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