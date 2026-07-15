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AH股新聞

15/07/2026 14:21

【數據解讀】東方金誠：投資、消費動能轉弱，料人行下半年降準降息

　　中國二季度國內生產總值(GDP)同比增速放緩至4.3%，創三年半新低；環比增速為0.9%，為兩年半低點。6月規模以上工業增加值同比增速加快至5.3%，創三個月高位；社會消費品零售總額同比轉正為增長1%，亦為三個月最高增速。上半年，固定資產投資同比下降5.7%，降幅為2020年5月以來最大。

　　東方金誠首席宏觀分析師王青表示，主要受投資、消費動能轉弱，以及一些外部因素、短期因素影響，二季度經濟增速下行，新舊動能轉換持續推進，經濟「K型」分化特徵明顯；接下來宏觀政策將加大逆周期調節力度，三季度GDP增速有望回升至4.6%左右，四季度有望進一步加快，全年經濟將呈現「V型」走勢。

　　為了實現全年經濟增長目標，下半年穩增長政策需要適度發力。其中，首先會要求加快政府債券發行、財政支出進度，加快推進8000億元人民幣新型政策性金融工具落地顯效，也不排除四季度增發政府債券的可能。總體上看，下半年財政政策在推動投資止跌回穩、加大促消費力度方面有較為充足的政策空間。

　　貨幣政策方面，預計下半年人行將擇機實施降息降準，預計降息幅度為10個基點，降準0.5個百分點。
《經濟通通訊社15日專訊》

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