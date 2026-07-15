【數據解讀】國泰海通：中國經濟並非陷入全線下行，料政治局會議續強調「穩增長」

中國二季度國內生產總值(GDP)同比增速放緩至4.3%，創三年半新低；環比增速0.9%，為兩年半低點。6月規模以上工業增加值同比增速加快至5.3%，創三個月高位；社會消費品零售總額同比轉正為增長1%，亦是三個月最高增速。上半年，固定資產投資同比下降5.7%，降幅為2020年5月以來最大。



國泰海通證券旗下GTJAI首席經濟學家周浩表示，二季度GDP同比增速低於預期，凸顯經濟面臨的挑戰，樓市低迷和民間投資疲弱持續拖累經濟活動。投資大幅下滑，表明儘管部分領域仍具韌性，但經濟增長仍然不均衡。社會消費品零售總額同比恢復正增長，工業生產好於預期，調查失業率小幅下降，這表明經濟仍在擴張，只是步伐有所放緩，而非陷入全線下行。



總體來看，數據增強了加大內需支持力度的必要性，但並不必然意味著將開啟新一輪大規模刺激周期。未來幾個月，中國更有可能通過微調政策組合來穩經濟增長。



周浩預計，決策層將繼續把支持內需作為重點，尤其是提振消費和基礎設施投資。本月稍晚將召開中央政治局會議，料進一步釋放「穩增長仍是重要任務」的信號。

《經濟通通訊社15日專訊》