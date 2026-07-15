【聚焦數據】內地6月社會消費品零售總額轉增1%，優於預期

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▷ 上半年城鎮消費品零售額增1.2%，鄉村增2.5%
▷ 上半年網上商品零售額增4.8%，品牌專賣店降8.7%
國家統計局公布，內地6月社會消費品零售總額42691億元（人民幣．下同），同比增長1%，優於預期的下跌0.1%；5月為下跌0.6%。其中，除汽車以外的消費品零售額38900億元，增長3%。
上半年，社會消費品零售總額248722億元，同比增長1.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額229034億元，增長2.8%。
按經營單位所在地分，上半年，城鎮消費品零售額215506億元，同比增長1.2%；鄉村消費品零售額33216億元，增長2.5%。6月，城鎮消費品零售額36844億元，同比增長0.8%；鄉村消費品零售額5847億元，增長2.1%。
*上半年網上商品零售額增4.8%，品牌專賣店零售額降8.7%*
按消費類型分，上半年，商品零售額220467億元，同比增長1.1%；餐飲收入28255億元，增長2.8%。6月，商品零售額37924億元，同比增長0.9%；餐飲收入4767億元，增長1.2%。
按零售業態分，上半年，限額以上零售業單位中便利店、超市零售額同比分別增長6.6%、3.8%；專業店、百貨店、品牌專賣店零售額分別下降1.5%、2.1%、8.7%。
上半年，全國網上商品和服務零售額100715億元，同比增長5.2%。其中，網上商品零售額64296億元，增長4.8%；在網上商品零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長16.8%、6.2%、1.3%。網上服務零售額36419億元，增長6.0%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》
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