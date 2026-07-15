【聚焦數據】內地上半年固定資產投資同比跌5.7%，跌幅多於預期

國家統計局公布，上半年全國固定資產投資（不含農戶）226370億元（人民幣．下同），同比跌5.7%，跌幅多於預期的4.9%，並較1-5月的4.1%進一步擴大。其中，知識產權產品投資同比增長9.4%。



分產業看，第一產業投資4600億元，同比增長0.9%；第二產業投資83120億元，下降1.1%；第三產業投資138649億元，下降8.4%。



*採礦業投資增長5.9%，製造業投資下降1.2%*



工業投資同比下降1.1%。其中，採礦業投資增長5.9%，製造業投資下降1.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資下降2.7%。



基礎設施投資同比下降2.4%。其中，信息傳輸業投資增長25.6%，水上運輸業投資增長19.8%，航空運輸業投資增長11.0%。



分地區看，東部地區投資同比下降7.5%，中部地區投資下降4.9%，西部地區投資下降8.0%，東北地區投資下降22.9%。



分登記註冊統計類別看，內資企業固定資產投資同比下降5.5%，港澳台投資企業固定資產投資下降7.9%，外商投資企業固定資產投資下降4.7%。



上半年，民間固定資產投資同比下降8.5%。從環比看，6月份固定資產投資（不含農戶）下降0.37%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》