【ＦＯＣＵＳ】4.3%和5.9%，二季度GDP藏「薛丁格的貓」

【FOCUS】當央行貨幣政策委員會，對經濟形勢的最新判斷由「穩中有進」調整為「向新向優」，中國二季度GDP放緩早已在預料之內。按年增速4.3%（預期：4.5%），不單錄2022年第四季以來最低，更跌穿年初設定的「4.5%至5%」目標區間下限。回想2024年三季度GDP增4.6%，直接觸發「924暴力救市」，今次能否憧憬大招重臨？等等，別忘了「薛丁格的貓(Schrodinger's Cat)」。



*央媽提「結構分化」，李稻葵駁K型論*



2026年過半，中國經濟運行的底色究竟如何？近日最值關注的爭論當屬「K型分化」。央媽月初召開例會就新增經濟面臨「結構分化」的說法，緊接是國家統計局周三（15日）未再以常用的「穩中向好」形容二季度經濟，而是改為強調「新動能快速成長」。



不過，曾任央行貨幣政策委員會委員、現任清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長的李稻葵，近日高調反對此說法，直言「當前中國宏觀經濟最大的問題，不是K型分化，而是整體偏冷 ……因為一提K型分化，就好像我們把希望寄託在K型的上線……但上面那條線，是拉不動整個經濟底座的。」



*首引「現價增速」，力證Q2實勝過Q1*



簡單粗暴地理解，K型的上線是指以高端製造為首的硬科技巨頭；下線則是以傳統行業為主 、承載大部分就業的中小微企。按國統局口徑，上半年，以高端製造、數字經濟、現代服務為代表的新動能，對經濟增長的貢獻率超過四成；社會消費品零售總額增長1.3%，較過去三年同期的5%、3.7%、8.2%顯著減速，固定資產投資負增長亦擴大至-5.7%。



值得留意的是，盡管承認「頂住壓力」、「供強需弱」，但國統局今早於國新辦發布會首次引用「現價增速」的觀察視角，力證二季度增長其實比一季度好(5.9% VS 4.9%)、增量比一季度多（2萬億人幣 VS 1.6萬億元人幣）。



長期以來，官方公布的GDP增速都是以「不變價」計算，事實上，坊間過去三年一直詬病中國「名義GDP增速和實際GDP增速倒掛」，以此關注通縮壓力侵蝕企業利潤和政府稅收。



*「活貓」顯生機，勢加持向新向優定力*



國統局今次破天荒主動引導市場關注GDP現價增速（即名義GDP增速），如同6月強勁的出口數據，正正折射經濟動力的範式轉移。



周二（14日）公布的出口數據顯示，6月以美元計出口按年飆27%（預期：18.2%），主因強勁的半導體貿易。不過細看數據，當月集成電路出口「數量」按年實為負增長(-0.4%)，「價值」卻勁升逾122%，意味價格的貢獻超過120個百分點。



此量價背離跟GDP「現價總量/不變價總量」的冷暖各異可謂異曲同工，如同「薛丁格的貓」，在同一時空呈疊加態存在。可以肯定的是，「活貓」的勃勃生機勢加持官方對「向新向優」的戰略定力，與其奢望「924」式奇跡，不如順勢而為。