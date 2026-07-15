【企業盈喜】中信建投証券(06066)料中期盈利最多81億人幣，按年增長80%

中信建投証券(06066)(滬:601066)公布，預期截至6月30日止中期盈利72.14億至81.16億元（人民幣．下同），增長60%至80%，預期中期扣除非經常性損益後的盈利73.39億至82.4億元，升64%至84%。
該集團指，上半年做好金融「五篇大文章」，穩步推進一流投行建設，積極把握市場機會，各業務板塊穩健發展，經營業績較大幅度增長。
《經濟通通訊社15日專訊》
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15/07/2026 08:08
中信建投証券(06066)(滬:601066)公布，預期截至6月30日止中期盈利72.14億至81.16億元（人民幣．下同），增長60%至80%，預期中期扣除非經常性損益後的盈利73.39億至82.4億元，升64%至84%。
該集團指，上半年做好金融「五篇大文章」，穩步推進一流投行建設，積極把握市場機會，各業務板塊穩健發展，經營業績較大幅度增長。
《經濟通通訊社15日專訊》
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