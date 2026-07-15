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AH股新聞

15/07/2026 08:56

【企業盈警】東江環保(00895)料中期虧損最多2.7億人幣，無害化業務毛利率續跌

　　東江環保(00895)(深:002672)公布，預期截至6月30日止中期虧損2.5億至2.7億元（人民幣．下同），比去年同期虧損2.78億元收窄，每股虧損23至24分，扣除非經常性損益的虧損2.5億至2.7億元，比去年同期扣除非經常性損益的虧損2.9億元收窄。

　　該集團指，虧損收窄因資源化業務金屬價格上升，毛利率上升，但無害化業務收入略降，毛利率仍下跌。
《經濟通通訊社15日專訊》

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