【企業盈喜】廣發証券(01776)料中期盈利最多120億人幣，按年升85%

廣發証券(01776)(深:000776)公布，預期截至6月30日止中期盈利110億至120億元（人民幣．下同），升70%至85%，每股盈利1.34至1.47元，扣除非經常性損益的盈利111.9億至121.9億元，升77%至93%。



該集團指，上半年資本市場保持良好發展態勢，財富管理、交易及機構、投資管理及投資銀行等業務收入均增長。

《經濟通通訊社15日專訊》