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AH股新聞

16/07/2026 10:35

《駐京專電》金監總局：完善中國普惠金融體系，提升小微企業服務水平

　　金融監管總局近日召開2026年兩會重點建議提案座談會。金融監管總局副局長叢林出席會議，研究進一步完善中國普惠金融體系，提升小微企業、「三農」、民營企業金融服務水平。

*代表建議加強金融監管，保障民營企業平等獲得融資*

　　座談會上，代表委員結合工作和調研實際，深入分析當前普惠金融發展面臨的問題和困難，並提出有針對性的意見建議。代表委員建議，全面加強金融監管，健全普惠金融組織體系，豐富普惠金融產品供給；建立跨部門協調機制，促進普惠金融政策落地見效；加強普惠金融頂層設計和系統謀劃，創新普惠金融發展模式，打造良好普惠金融生態；提升民營企業金融服務質效，保障民營企業平等獲得融資，引導金融機構優化信用評價方式等。提案建議辦理單位結合各自工作職責匯報了推進普惠金融高質量發展的工作成效，介紹了涉及工作辦理進展。

　　下一步，金融監管總局將全面梳理代表委員的意見建議，會同有關部門認真研究吸收，切實發揮建議提案對推動普惠金融高質量發展的助力作用。同時，進一步完善政策舉措，加強部門協同，凝聚工作合力，不斷提升金融服務質效，更好地滿足小微、「三農」、民營企業多樣化融資需求。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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