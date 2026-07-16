《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平上海考察促高質量推進城市更新

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平在上海考察時強調，高質量推進城市更新

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國家主席、中央軍委主席習近平15日在上海考察時強調，高質量推進城市更新是城市現代化建設的重要抓手，要全面踐行人民城市理念，堅持問需於民、問計於民、問效於民，做深做細做實城市更新各項工作。



平穩運行彰顯強韌性，創新引擎重塑增長極

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國家統計局7月15日發布的數據顯示，上半年，中國國內生產總值同比增長4.7%；保供穩價有力有效，新動能貢獻率超過四成，質量效益優化改善。國家統計局副局長毛盛勇表示，今年以來，中國經濟頂住壓力延續了總體平穩、向新向優的發展態勢，展現出強大的韌性和活力。綜合來看，實現全年主要預期目標，特別是經濟增長預期目標有堅實的條件和支撐。



央行：研究逐步增加隔夜逆回購操作頻率

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中國人民銀行副行長鄒瀾在國新辦新聞發布會上表示，人民銀行將繼續平穩有序推動貨幣政策操作框架的改革完善，更好引導市場隔夜利率在政策利率附近平穩運行；結合一級交易商需求，研究逐步增加隔夜逆回購的操作頻率。



《上海證券報》



習近平在上海考察時強調，高質量推進城市更新

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國家主席、中央軍委主席習近平15日在上海考察時強調，高質量推進城市更新是城市現代化建設的重要抓手，要全面踐行人民城市理念，堅持問需於民、問計於民、問效於民，做深做細做實城市更新各項工作。



從半年經濟成績單看新舊動能加快轉換，上半年新動能貢獻率超四成

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國家統計局副局長毛盛勇7月15日在國新辦新聞發布會上介紹，4.7%的增速符合全年經濟增長預期目標。盡管二季度增速有所回落，但是經濟穩定運行、向新向優的基本面並沒有變化。上半年，經濟向新向優的特點非常鮮明。以高端製造、數字經濟、現代服務為代表的新動能對上半年經濟增長的貢獻率超過了四成。



央行發布上半年金融數據，企業直接融資佔比上升

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上半年金融數據出爐，企業直接融資佔比顯著上升。中國人民銀行7月15日發布的2026年上半年金融統計數據報告顯示，6月末，社會融資規模存量、M2（廣義貨幣）、人民幣貸款余額分別同比增長7.4%、8%和5.2%。數據顯示，上半年，企業債券淨融資2.07萬億元(人民幣．下同)，同比多9167億元。



《證券時報》



習近平在上海考察時強調，高質量推進城市更新

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國家主席、中央軍委主席習近平15日在上海考察時強調，高質量推進城市更新是城市現代化建設的重要抓手，要全面踐行人民城市理念，堅持問需於民、問計於民、問效於民，做深做細做實城市更新各項工作。



上半年GDP同比增長4.7%，新動能貢獻率超四成

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7月15日，國家統計局公布的數據顯示，初步核算，今年上半年，中國國內生產總值為695704億元，按不變價格計算，同比增長4.7%，增速落在全年增長預期目標內。其中，以高端製造、數字經濟、現代服務為代表的新動能對經濟增長的貢獻率超過四成。



國產AI軟硬件協同破局，「自主可控」打造硬核底色

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即將舉行的2026世界人工智能大會(WAIC)，展現國產自主創新、產業全鏈條可控成果的大舞台。證券時報記者近日走訪部分參展企業發現，中國人工智能正處於軟硬件協同突破的進程中，無論是算力新基建、核心零部件還是多模態大模型，國產AI都力爭攀上全球智能競爭的制高點。