《鍾之日記》科網股領軍，收復兩萬五

7月16日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



亞太主要股市今天低走，港股則延續連日來強勢、高開高走，大型科網股領軍下，恒指收復兩萬五關口。阿里巴巴(09988)及百度(09888)將與蘋果合作，為國行版Apple Intelligence用戶提供服務，股價齊炒上。恒指今日收市報25008，升327點或1.3%，五連升，主板成交近3229億元。



*滬綜指挫1.85%失三千九，半導體續調整*



A股三大指數今日全線下挫，滬綜指挫1.85%失守3900點，收報3882.41點，深成指跌1.97%，創業板指大跌2.95%。滬深兩市成交額2.4萬億元人民幣，較上一個交易日縮量1676億元人民幣或6.5%。兩市近2700個股下調。



從板塊來看，半導體產業鏈持續調整，指數跌約5.5%。兆易創新(滬:603986)、德明利(深:001309)跌停，瀾起科技(滬:688008)跌16.4%。南韓和台灣股市半導體板塊重挫，投資者在行業領頭羊台積電公布財報前掀起拋售潮。另外，今日也是長鑫科技(滬:688825)IPO的申購日，分析人士認為，大市值IPO通常會吸引打新資金、機構配置資金和主題交易資金，短期可能對部分高位科技股形成一定「抽血」效應。



醫藥板塊逆勢活躍，哈藥股份(滬:600664)5連漲停，中藥股片仔癀(滬:600436)、珍寶島(滬:603567)升停。端側AI概念拉升，智度股份(深:000676)二連漲停。中興(深:000063)旗下努比亞手機發布全球首款AI智能體手機努比亞NaviX Ultra，該股今日收升1.4%。



*阿里百度齊漲，將攜手蘋果合作推AI功能*



蘋果(US.AAPL)的設備端人工智能(Apple Intelligence)系統終於在中國內地獲得了期待已久的批准，將把阿里巴巴(09988)的阿里千問集成至iPhone體驗。國家互聯網資訊辦公室15日將蘋果的生成式AI服務列入新批准提供者名單，獲批名單還包括華為和小米(01810)等本土公司的模型。



根據中國規定，所有大型語言模型及生成式AI服務，在向公眾提供前都必須完成官方備案。此次獲准，代表Apple Intelligence距離正式登陸中國內地市場又邁進一步，但官方尚未公布實際推出時間。



阿里巴巴隨後向《路透》證實，旗下大型語言模型Qwen將整合至Apple Intelligence，支援中國市場的iOS、iPadOS、macOS及visionOS，提供文字與影像理解、生成等AI功能。



此外，蘋果還正與百度(09888)合作開發一種基於AI的搜索功能，作為Apple Intelligence功能套件的一部分。該功能可處理圖像和文本，並升級為中國版的Siri語音助手。



市場先前曾傳出，蘋果最初優先洽談百度，但因模型調整等因素進展有限，之後也評估DeepSeek及字節跳動等方案，最後與阿里巴巴達成合作，由Qwen成為Apple Intelligence在中國市場的重要AI模型之一。此次獲得監管批准，有助蘋果強化在中國市場的AI競爭力，也可望提升新一代iPhone對當地消費者的吸引力。



阿里股價獲提振，今日盤中最多漲5.6%，收升逾3%，報116.9元；百度亦升2.6%，收報110.3元。



*世界盃聯名產品熱銷，泡泡瑪特連升四日*



據《新浪科技》報道，泡泡瑪特(09992)創始人王寧當地時間14日下午率領核心高管團隊探訪美國矽谷的蘋果總部Apple Park，並與蘋果現任CEO庫克(Tim Cook)、即將上任的新CEO特努斯(John Ternus)等高管會面。



據悉，雙方圍繞創意設計、數字生態與全球消費趨勢展開了深入而友好的交流。王寧還將THE MONSTERS與FIFA聯名的LABUBU作為禮物贈送給庫克和特努斯。



適逢世界盃(FIFA World Cup)正在舉行，泡泡瑪特THE MONSTERS系列推出「MEGA LABUBU 1000%世界盃」產品，於上周五（10日）下午6時30分開放預售，售價達7319元，官方預售名額迅速被搶購一空。而另一款「MEGA LABUBU 400%世界盃」產品將於今日晚上10時線上開售，明日上午10時在門店開售，售價1625元，每人限購一件。



受世界盃聯名產品熱銷等消息帶動，泡泡瑪特今日高開高走，收升6.9%，報168.1元，為表現最佳藍籌，股價已連升四日。



另外，內地著名投資人段永平早前再度增持泡泡瑪特約1059萬股，每股最高價150元，涉資約15.89億元。完成後，段永平在泡泡瑪特的持股由6.85%增至7.65%，持有股數約1.02億股。段永平稱，他不在乎別人如何看，也不在乎短期盈利波動，只嘗試思考企業在10年、20年後的模樣。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。