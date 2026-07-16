《Ａ股焦點》豬肉價格輕微回升，豬肉股尾盤衝高

據農業農村部監測，截至今日下午2時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為15.86元人民幣/公斤，比昨天上升0.2%。豬肉股尾盤衝高，龍大美食(深:002726)逼近升停，天康生物(深:002100)漲7.3%，溫氏股份(深:300498)升4.3%，華統股份(深:002840)、神農集團(滬:605296)、牧原股份(深:002714)升幅均超3%。
《經濟通通訊社16日專訊》
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16/07/2026 14:59
據農業農村部監測，截至今日下午2時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為15.86元人民幣/公斤，比昨天上升0.2%。豬肉股尾盤衝高，龍大美食(深:002726)逼近升停，天康生物(深:002100)漲7.3%，溫氏股份(深:300498)升4.3%，華統股份(深:002840)、神農集團(滬:605296)、牧原股份(深:002714)升幅均超3%。
《經濟通通訊社16日專訊》
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