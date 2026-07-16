《神州基金》內地多家對沖基金據報開始退出AI板塊，警惕行業拐點將至

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據《彭博》報道，今年憑借人工智能概念股大賺的中國對沖基金開始降低相關倉位，並向投資者表示，已高度警惕這輪行情可能變得難以持續的跡象。



投資者信函顯示，截至5月31日，上海領久私募基金管理有限公司旗下成長策略3號基金今年以來回報率達164%，但已減持光通信和先進封裝企業的持倉。渾瑾資本旗下岳陽G1號基金同期上漲約三分之一，亦已出售部分AI相關股票，並設定觸發條件以待更大規模退出AI板塊。深圳東方港灣基金經理但斌也在5月份致投資者的信中提醒「可以利用市場的狂熱，但絕不要成為狂熱本身」，並預計2027年或成AI資本開支增速放緩的拐點。



渾瑾資本表示，應重點關注社會輿論對AI的負面反應、AI模型性能提升趨於平台期，以及AI供應鏈趨於寬鬆等信號，並認為隨著AI企業擁有更多替代選擇，存儲芯片廠商目前的高利潤率未來可能受到擠壓。上海趣時資產管理有限公司章秀奇稱，正密切關注AI模型收入增速放緩、算力租賃價格下跌以及雲計算公司資本支出下降等指標，以判斷AI熱潮是否正在走向終結。上海半夏投資管理中心則認為，Anthropic PBC營收增長承壓表明，AI泡沫破裂的導火索已經出現。



*多頭暫未離場，惟拐點信號漸現*



不過，多頭陣營暫未急於離場。上海領久私募稱海外存儲芯片龍頭企業的增長潛力「依然十分巨大」；渾瑾資本認為此輪上漲「由真實盈利驅動」；趣時資產亦指AI熱潮建立在扎實的行業基本面之上，與2000年的互聯網泡沫存在本質區別。



但拐點或許正在逼近。渾瑾資本已將其衡量AI硬件投資周期進展的「AI硬件進度條」從2月份的30上調至60（滿分100）。該公司告訴投資者稱，「當然，我們不會等到進度條走到90或100才開始賣出。」

《經濟通通訊社16日專訊》