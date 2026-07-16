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AH股新聞

16/07/2026 15:18

【車企血戰】智己汽車多地經銷商經營異常，車主退款難、員工遭欠薪

　　據《新浪科技》報道，近期，昆明、珠海、上海等地智己汽車車主反映，在門店付款之後，門店突然出現經營異常，錢款亦無法退還。雖然智己汽車官方聲稱會「兜底」，但目前事件仍懸而未決。有車主表示智己方面尚未正式聯絡自己，僅傳來一條安慰短信。

　　對此，智己汽車方面表示，由於涉及資金總額較大，同時需要對接多方機構，事件整體推進仍需時間，目前正在全力加快處理進度，會積極跟進用戶的合理訴求。

　　值得注意的是，涉事門店員工亦在維權，稱已被經銷商欠薪數月。他們希望智己汽車官方在解決車主訴求的同時，也能給予員工相關解決方案。

　　目前智己汽車旗下出現經營危機的，包括經銷商昆明智合悅行汽車銷售服務有限公司旗下的三家昆明門店。經銷商珠海智合悅行汽車銷售服務有限公司旗下的智己汽車珠海香洲用戶中心也出現相似情況，已經閉店。智己汽車上海薈聚體驗中心門店負責人更攜款跑路，該店工作人員稱事件已經移交警方處理。

　　公開信息顯示，智己汽車是由上汽集團(滬:600104)、張江高科(滬:600895)和阿里巴巴集團(09988)於2020年底聯合打造的高端智能純電動汽車品牌。據悉，智己汽車最初採用基於直營的全渠道零售模式，後來逐漸開放了授權經銷商模式。一位智己汽車門店員工透露，目前智己汽車的渠道體系已經基本以經銷商模式為主。
《經濟通通訊社16日專訊》

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