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16/07/2026 17:27

【ＡＩ】均普智能自研無人產線將亮相WAIC，6台機器人合作裝配新能源車BMS控制器

　　據均普智能(滬:688306)微信公眾號消息，均普智能將攜自研的BMS自主量產驗證產線亮相本屆2026世界人工智能大會(WAIC)。公司稱，這是全球首條實現多台具身智能機器人協同作業的同類產線，可完整還原新能源汽車BMS(電池管理系統)控制器精密裝配全流程。

　　據介紹，本次展出的示範產線搭載6台均普旗下普智未來生產的G2系列具身智能機器人，通過分工協作實現全工序無人化流轉。在技術層面，均普智能和智元機器人合作，由智元提供機器人本體、智能底層平台和GDK接口，均普智能在此基礎上搭建軟件架構、自研工具鏈平台(JIK)及模型算法。經均普智能內部中試產線實測，機器人作業成功率突破99.9%，單工序節拍控制在70秒以內。

　　公開信息顯示，均普智能是均勝集團控股子公司，是一家專注智能電動汽車、醫療健康、高端消費品等行業的智能製造裝備供應商和工業數字化軟件服務商。公司在亞洲、歐洲、北美設有12個生產研發基地、服務技術中心，累計研發交付約8800套智能產線。
《經濟通通訊社16日專訊》

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