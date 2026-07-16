《中國要聞》中國開源AI模型是「陷阱」？外交部：反對以意識形態劃線和技術封鎖

在今日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提問，即將在上海舉行的2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議受到國際輿論高度關注。外媒普遍認為，大會將匯聚尖端AI技術，並展現中國在全球AI規則制定方面的努力。但也有觀點認為，中國希望通過大會尋求全球南方支持，在AI領域佔據「大國競爭」領導地位；《經濟學人》等還渲染中國提供開源AI模型是「陷阱」、世界擁抱中國是「高風險」。中方如何看待上述觀點？



外交部發言人林劍回應稱，人工智能的發展關乎全人類的共同福祉，各方應彌合數智鴻溝，守牢安全底線，完善全球治理，共同推動人工智能開放、包容、普惠、向善。中方反對以意識形態劃線和技術封鎖，致力於統籌發展與安全，願同各方分享經驗，提升全球人工智能創新發展水平。



林劍表示，明天，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將在上海開幕。中方將以本次大會為契機，同各方坦誠交流、凝聚共識，讓智能時代的紅利更多惠及發展中國家，讓技術進步真正促進人類社會的發展繁榮。



《經濟通通訊社16日專訊》