《中國要聞》OPPO旗下realme暫停中國市場產品更新，將聚焦海外市場

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據《新浪科技》報道，OPPO近日明確了子品牌全球產品策略：未來realme新品將聚焦海外市場，在中國市場暫停產品更新；一加主力發展中國市場，暫停在歐洲和北美發布新品，此外一加在印度市場的產品更新保持不變。realme和一加新品未來都會聚焦遊戲和性能賽道。據悉，此次產品策略的協同還會涉及到軟件系統的進一步整合。後續，全球的realme、一加設備，在升級範圍內的機型可以選擇自主更新至最新的ColorOS系統。



realme副總裁徐起今日下午在微博發文確認，「realme將按下中國市場的暫停鍵」，指這是一個經過反覆推敲做出的選擇。「未來，我們將集中資源深耕海外市場，聚焦性能和遊戲賽道，將越級科技帶向全球」。徐起並指，realme現有機型的後續銷售、售後質保將由OPPO官方團隊全面接手；至於系統更新，下一代ColorOS發布後，realme用戶可以在收到更新提示時，更新至ColorOS系統。「我們保證，大家的每一項應有權益，都得到保障」。



報道指，這次策略調整，是繼realme回歸，以及成立子系列事業部以來，OPPO在子品牌產品協同策略上的進一步落地。業內人士分析指出，此次全球產品策略的明晰，有望幫助OPPO更好地整合資源、實現全球市場的協同作戰。



2026年，OPPO市場份額連續兩個季度位居前三，其中一加手機銷量持續保持兩位數的同比增長；而realme在回歸OPPO後，依托OPPO完善的售後服務體系，增強了產品的綜合競爭力。

《經濟通通訊社16日專訊》