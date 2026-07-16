《Ａ股行情》滬綜指低開1.09%，長鑫科技IPO今日申購

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A股三大指數今早集體低開，滬綜指低開1.09%報3912.38點，深成指低開1.91%，創業板指更跌2.48%。盤初僅農牧、石油股造好，半導體板塊走低。



長鑫科技(滬:688825)今日開啟申購，發行價格為8.66元(人民幣．下同)/股，初始發行股份數量為66.88億股，約佔發行後公司總股本的10%。根據發行安排，申請時間為上午9時30分至11時30分，以及下午1時至3時。此外，主承銷商中金公司還被授予了超額配售選擇權，可在必要時額外購入最多10.03億股。若超額配售選擇權全數行使，此次IPO募資總額將增至約666億元。



招股書顯示，長鑫科技是中國規模最大、技術最先進、布局最全的DRAM研發設計製造一體化企業。公司尚未正式公布上市日期。



另外，蘋果AI落地中國有進展。「Apple智能」通過中國生成式人工智能服務備案，內媒引述阿里巴巴(09988)表示，旗下阿里千問將作為AI能力集成至Apple智能，為iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中國用戶帶來智能體驗。阿里稱，用戶無需在應用間切換，即可在蘋果設備上直接體驗千問的文本與圖像理解、內容生成等能力。此外，《路透》引述百度(09888)發言人稱，蘋果也正與百度合作，為中國iPhone用戶開發「Apple智能」功能；內媒指是AI搜索功能，作為「Apple智能」功能套件的一部分。消息刺激下，AI手機PC概念逆市保持升幅。



人行今日進行6260億元7天期逆回購，公開市場有100億元逆回購到期，即今日淨投放6160億元。

《經濟通通訊社16日專訊》