《Ａ股行情》滬綜指收挫1.85%失三千九，半導體產業鏈持續調整

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A股三大指數今日全線下挫，滬綜指挫1.85%失守3900點，收報3882.41點，深成指跌1.97%，創業板指大跌2.95%。滬深兩市成交額2.4萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1676億元或6.5%。兩市近2700個股下調。



從板塊來看，半導體產業鏈持續調整，指數跌約5.5%。兆易創新(滬:603986)、德明利(深:001309)跌停，瀾起科技(滬:688008)跌16.4%。南韓和台灣股市半導體板塊重挫，投資者在行業領頭羊台積電公布財報前掀起拋售潮。另外，今日也是長鑫科技(滬:688825)IPO的申購日，分析人士認為，大市值IPO通常會吸引打新資金、機構配置資金和主題交易資金，短期可能對部分高位科技股形成一定「抽血」效應。



醫藥板塊逆勢活躍，哈藥股份(滬:600664)5連漲停，中藥股片仔癀(滬:600436)、珍寶島(滬:603567)升停。端側AI概念拉升，智度股份(深:000676)二連漲停。蘋果人工智能系統在內地獲得了期待已久的批准，將把阿里巴巴(09988)的阿里千問集成至iPhone體驗。蘋果還正與百度 (09888)合作開發一種基於AI的搜索功能，作為蘋果AI功能套件的一部分。另中興(深:000063)旗下努比亞手機發布全球首款AI智能體手機努比亞NaviX Ultra，該股今日收升1.4%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4698.43 -1.85 上證指數 3882.41 -1.85 11242.10 深證成指 14488.65 -1.97 12793.60 創業板指 3692.46 -2.95 科創50 1846.88 -4.02 B股指數 273.21 -0.19 0.83 深證B指 1098.08 +0.38 0.95

《經濟通通訊社16日專訊》