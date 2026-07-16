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AH股新聞

16/07/2026 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收挫1.85%失三千九，半導體產業鏈持續調整

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指跌1.85%收3882.41點，失守3900點
▷ 半導體產業鏈指數跌5.5%，多股跌停或大跌
▷ 醫藥及AI板塊逆勢活躍，部分個股漲停

　　A股三大指數今日全線下挫，滬綜指挫1.85%失守3900點，收報3882.41點，深成指跌1.97%，創業板指大跌2.95%。滬深兩市成交額2.4萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1676億元或6.5%。兩市近2700個股下調。

　　從板塊來看，半導體產業鏈持續調整，指數跌約5.5%。兆易創新(滬:603986)、德明利(深:001309)跌停，瀾起科技(滬:688008)跌16.4%。南韓和台灣股市半導體板塊重挫，投資者在行業領頭羊台積電公布財報前掀起拋售潮。另外，今日也是長鑫科技(滬:688825)IPO的申購日，分析人士認為，大市值IPO通常會吸引打新資金、機構配置資金和主題交易資金，短期可能對部分高位科技股形成一定「抽血」效應。

　　醫藥板塊逆勢活躍，哈藥股份(滬:600664)5連漲停，中藥股片仔癀(滬:600436)、珍寶島(滬:603567)升停。端側AI概念拉升，智度股份(深:000676)二連漲停。蘋果人工智能系統在內地獲得了期待已久的批准，將把阿里巴巴(09988)的阿里千問集成至iPhone體驗。蘋果還正與百度　(09888)合作開發一種基於AI的搜索功能，作為蘋果AI功能套件的一部分。另中興(深:000063)旗下努比亞手機發布全球首款AI智能體手機努比亞NaviX Ultra，該股今日收升1.4%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004698.43-1.85　
上證指數3882.41-1.8511242.10
深證成指14488.65-1.9712793.60
創業板指3692.46-2.95　
科創501846.88-4.02　
B股指數273.21-0.190.83
深證B指1098.08+0.380.95

《經濟通通訊社16日專訊》

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