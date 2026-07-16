《Ａ股焦點》昭衍新藥A一度漲停，上半年淨利最高預增13倍，實驗猴漲價帶動？

實驗猴身價暴漲，帶動因「囤猴」而聞名的昭衍新藥(06127)(滬:603127)業績上漲。7月14日，昭衍新藥發布2026年半年度業績預告，預計上半年實現營業收入6.69億元（人民幣．下同）至7.39億元，同比上漲0%至10.5%；歸母淨利潤達6億元至9億元，同比上漲884.9%至1377.4%；歸母扣非淨利潤達5.61億元至8.42億元，同比上漲2334.2%至3551.3%。



對於業績變動，昭衍新藥解釋稱，報告期內，生物資產市場價格上漲疊加自身自然生長增值，雙重因素驅動其公允價值正向變動，為公司業績作出積極貢獻；實驗室繼續保持良好穩定的運營狀態，雖然行業整體復甦，但是受前期行業激烈競爭的滯後影響，本期營收僅實現微增，毛利水平仍待恢復。



受業績表現提振，昭衍新藥A股繼昨日漲停後，今日再高開高走並一度漲停，現時漲幅收窄至4.64%，報52.97元；H股現跌2.62%。



據上月初《紅星新聞》報道，內地醫藥行業出現猴荒，醫藥研發企業大舉收購實驗猴，其中昭衍新藥透過收購英茂生物將2萬隻實驗猴劃歸名下。報道指，以食蟹猴為例：此前一隻不到7000元，目前已暴漲至16萬元。而有數據顯示，目前國內實驗猴存量僅有約3萬隻，市場可謂「有價無猴」。

《經濟通通訊社16日專訊》